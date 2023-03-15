Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик посетила Одессу, чтобы вместе с коллегами снять утренний эфир для канала "ДОМ". В сети звезда поделилась кадрами города, что часто находится под обстрелами россиян. На своей странице в Инстаграм знаменитость призналась в любви к этому морскому городу и поделилась милым видео.

Лилия Ребрик отправилась на пирс, где насладилась морским бризом и приятным ветерком. Также телеведущая призналась, что обожает весеннюю Одессу, когда запах моря касается лица и преследует, в каком бы районе города не находился.

"Люблю Одессу – с ее противотанковыми ежами, с мешками, оберегающими достопримечательности. Во всем этом – нет, не в***йна: забота. Одессу люблю за дух свободы ее. За крепость. За то, что смотрит в глаза опасности: смело, бесстрашно. Люблю Одессу за то, что она живет, гудит, делится весной!", - добавила Лилия Ребрик.

В комментариях под видео пользователи сети писали, за что любят свой город. А также благодарили Лилиию за искренность: "Лиличка, тебе идёт Одесса", "Класс!!! Обожаю Вас и с нетерпением жду вечера,иду к Вам на спектакль))) Жду встречи безумно", "Спасибо за вашу поодержку, вы очень трогательная", "Люблю свой город, за аромат акации, за величественные планеры и морской бриз".

Напомним, Лилия Ребрик взялась за оружие и впечатлила своими навыками.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик эффектно появилась на публике вместе со своим мужем.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик поделилась элементарным рецептом вкусных домашних булочек.