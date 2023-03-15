Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, часто делится в своем Instagram яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз шоумен показал фото и рассказал о своей волонтерской деятельности.

Судя по геолокации Владимир вместе с единомышленниками побывали на деоккупированной территории Херсонской области. Там они не только передавали гуманитарную помощь людям, но и выступали для них.

В подписи к публикации Остапчук поделился своими размышлениями: "Ответственность – именно то чувство, с которым я езжу по деоккупированным территориям. Для меня проявление любви, заботы, привязанности, уважения – это об ответственности. Нельзя любить, но не быть ответственным. Нельзя уважать без ответственности, потому что уважение – это то, что нужно заслужить, а принять решение, что кто-то это уважение заслужил – это об ответственности. Нельзя без ответственности доносить какие-либо ценности, которые доносим мы, встречаясь с жителями освобожденных территорий. Потому что мало освободить село или город: надо еще и освободить головы людей от дурных мыслей и безнадежности. Мы не ждем Победы, чтобы изменять и объединять, мы берем ответственность быть вместе здесь и сейчас, чтобы приблизить нашу Победу. Будьте ответственны, в первую очередь перед самими собой".

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