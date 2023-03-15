Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео со своего концерта и заинтриговала новыми выступлениями.

Как видно, в новом ролике Анна запечатлена на сцене, и местами это смонтировано, как в замедленной съемке, при этом на фоне звучит не ее песня. Перед камерой звезда пояивлась в узких латексных лосинах черного цвета и коротком топике с пушистым декором. Ее волосы распущены и растрепаны, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "До нашей встречи совсем немного. 1 апреля – Львов, 2 апреля – Тернополь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ждем".

"Когда Германия?".

"Когда Черновцы?".

"Когда Одесса?".

"Ура, я буду у тебя на концерте. Я люблю Тернополь".

"Очень хочу побывать на твоих концертах".

"Невероятная грация, это шедевр".

"Выздоравливай поскорее".

"Невероятная атмосфера!".

"Прекрасная".

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