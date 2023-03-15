Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото и сообщила фанатам неприятную новость – ей пришлось отменить свой тур по Украине.

Так, по словам Алины, отменить концерты в украинских городах пришлось по техническим причинам. Однако, она успокоила тех поклонников, которые ждут ее выступлений за границей, там концерты состояться. Также певица рассказала о главной цели этого гастрольного тура – собрать средства для поддержки военных из роты специального назначения на Херсонском направлении.

"Друзья, должна сообщить Вам новость. К сожалению, по техническим причинам тур "СЛУШАЙ" в Украине пока не состоится. Деньги за билеты будут возвращены. Очень хочется поблагодарить каждого и каждого, кто ждет концерты Alina Pash в своих городах! Вы те люди, которые мотивируют Меня творить дальше. Я обязательно привезу свою музыку к Вам позже. А еще, если Вы покупали билеты на концерты в Украине, то вскоре Вас ждет небольшой сюрприз от Меня. Но европейская часть тура состоится, поэтому жду Вас в Варшаве, Берлине, Гамбурге, Брюсселе, Кельне, Вене, Будапеште и Праге", - написала Паш.

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