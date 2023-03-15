Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила фото и видео с концерта, и рассказала, сколько всего они с коллективном успели за один день в Лондоне.

Так, на кадрах Александра показала выступление группы на благотворительном концерте Sound of Ukraine в Лондоне. Похоже, выступление прошло в очень теплой и дружелюбной атмосфере, а зрители были в восторге от этого вайба. По словам Саши, кроме выступления, за день в Лондоне они еще много чего успели.

"Лондон. У нас был только день, но мы успели встретиться с нашими детьми в Посольстве Украины, посетить службу в греко-католическом храме и спеть на невероятном благотворительном концерте Sound of Ukraine. Эти атмосфера, поддержка, эмоции! Эта гордость – принадлежать к нашей большой семье украинцев. В любой точке мира. В такие моменты мы – единое целое. Спасибо каждому, кто разделил этот день с нами. И хоть сегодня мы путешествуем неполным составом, и только ждем разрешения на выезд для моих ребят, но продолжаем работать! Тем временем мы уже в следующей стране, где ожидаем суперважное выступление! Продолжение следует", - поделилась Зарицкая.

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