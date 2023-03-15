Известная певица Лида Ли высказала свое мнение о мужчинах-артистах, которые по квоте выехали за границу и не вернулись.

Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего концерта, рассказала о благотворительной деятельности, а также зацепила тему недавнего скандала с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу по квоте от Министерства культуры.

Как известно, недавно прогремел скандал с некоторыми мужчинами-артистами, которые сбежали за границу, получив разрешение на выезд от Министерства культуры. После этого в ведомстве решили ужесточить правила для всех деятелей культуры, которые ездят за границу с благотворительными миссиями.

"Для меня это не стало открытием… Не шокировало. Шоком для меня стала коллективная ответственность многомиллионного общества за неправомерные выезды некоторых артистов. Я поддерживаю идею индивидуального наказания для тех, кто пользовался добром и подставил всех украинских артистов! Я благодарна всем, кто каждый день честно работает на культурном фронте, и вам @mkip_ukraine. В этом году на вас еще большая ответственность: самый песенный конкурс #Евровидение_2023. Вы делаете большое дело! Для больших людей – для великих украинцев! Украинские артисты должны говорить на языке песен со всем миром!", - написала Лида Ли.

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