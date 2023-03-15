Популярная певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году Джамала рассказала настолько важен для нее новый проект.

Популярная певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году Джамала стала первым украинским послом подборки EQUAL на стриминговом сервисе Spotify. Проект EQUAL на Spotify создан с целью содействия равенству женщин в глобальной мировой индустрии. На своей странице в Инстаграм она выставила небольшое интервью, где поделилась своими эмоциями по этому поводу.

Победительница песенного конкурса "Евровидение" рассказала, что значит для нее музыка и песни, которые она пишет. В частности, музыка дня нее все - ее суперсила и оружие. Музыкой она может напомнить об Украине всему миру и поднять кому-то настроение.

Джамала также подчеркнула настолько важен для нее проект EQUAL на Spotify. В перую очередь он важен не только для представительниц женского пола в музыке, это важно для самой Украины.

"Представительство женщин в музыкальной индустрии очень низкое. Длинный список музыкальных наград, составы на фестивалях, но все постепенно меняется благодаря нам. Для меня это борьба за равные права, за равные возможности независимо от пола. Возможности представить мою музыку, мою историю, моих людей", - отметила Джамала.

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.

Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.