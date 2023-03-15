В День украинского добровольца Маша Ефросинина высказалась, что мало кто из нас задумывается, что это действительно означает. Но если подумать, то осознаешь, что это человек, который без квалификации, без принадлежности к армии берет и принимает решение воевать и ставить на кон свою жизнь со своей страной, за свои принципы и ценности!

«Отдавать жизнь. Без обязанностей и приказов… Для меня добровольцы – особенные люди. Они живут стремлением к справедливости и свободе. Платят за это всем, а еще возвращаются воевать, даже потеряв что-то.

Дениса denys_q.u.e.b.e.c1 я увидела в документальном фильме «Добровольцы» и попросила его по интервью. Он сказал: «я же не звезда». Поэтому большая война подарила нам героев, которые сегодня в разы больше и популярнее звезд, но никогда этого не стремились. Говорили о том, почему гражданским мужчинам не следует расслабляться. О правде на фронте, и что нужно сейчас реально нашим бойцам» - поделилась Мария.

В сети принялись рассуждать:

«Большая благодарность всем добровольцам; Достойный парень, вызывает гордость за нашу молодежь; Мужчине не давали отпуск, потому что тупо никем было заменить; Не поверила глазам, круг увидела, кто у вас в гостях 😍 спасибо!!».

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.