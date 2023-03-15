Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич вернулся в Украину после трех недель за границей и заметил один неприятный нюанс.

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич, который недавно перевез своих детей и жену назад в Украину, поделился неприятной историей. С ним произошло то, что напомнило, как украинцы проявляют свои самые худшие качества характера. Своими выводами и историей телеведущий поделился на странице в Инстаграм-Сториз.

В частности, телеведущий поделился, что три недели был за границей и там ему приходилось сидеть за рулем авто. Теперь, когда он вернулся в Украину, то заметил насколько много среди украинских водителей оказалось "быковства".

"За это время я отвык от быковства на дорогах. Вот я уже за рулем в Киеве две недели и я просто удивляюсь нашим людям. Вот все над чем мы смеемся в быковатых россиян, все это проявляется у украинцев на дорогах, во время парковки, возле супермаркетов, как они тебе сзади мигают, чтобы ты их пропустил, хотя ты едешь по правилам. Вот у многих украинцев, когда садятся за руль, у них внутри что-то просыпается такое мерзкое. И это очень грустно", - поделился Анатолий Анатолич.

Также Анатолий Анатолич отметил, что заметил, как другие водители относятся к водителям на недорогих или старых авто. В частности, к ним относятся, как к пустому месту и часто не пропускают на дороге.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.