Ольга Сумская наследницу защищает – говорит, что той просто страшно проявлять свою антивоенную и антипутинскую позицию, ведь она находится в рф.

Старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской - Антонина Паперная уже больше года игнорирует полномасштабную войну в Украине и остается жить в стране-террористе рф. Звездная мама постоянно ищет оправдания для дочери. Вот и в новом интервью для "ЖВЛ" она снова принялась ее защищать.

Так, Ольга Сумская наследницу защищает – говорит, что той просто страшно проявлять свою антивоенную и антипутинскую позицию, ведь она находится в рф. Однако можно сделать вывод, что страх 32-летней актрисы не такой уж большой, ведь она регулярно посещает светские мероприятия в Москве.

"Те, кто там живет, знают, как тяжело там что-то сказать или написать… Понимаете, люди там просто исчезают. А она прежде всего мама, она думает о своих детях, потому делает все ради их безопасности", - утверждает Ольга Сумская.

Она также говорит, что ее дочери регулярно приходят негативные комментарии, в которых ей "желают самого страшного", но "она за Украину всем сердцем". Ко всему прочему, знаменитость призналась, что ей очень хочется увидеться с дочерью, но пока это невозможно.

В комментариях под интервью пользователи сети раскритиковали Паперную и слова Сумской их неубедили: "Пусть дочь Ольги останется в россии, и мы не будем плакать", "Ой госпожа Ольга ваша дочь предательница своего государства и оправданий нет ей", "Если бы захотела тоб поехала из россии. Актриса погоревшего театра".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.