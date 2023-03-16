Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными кадрами из новой уличной фотосессии.
Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке, она весело шагает и держит в руках красивый букет розовых тюльпанов. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней длинное темное платье с мелким узором, которое идеально легло по фигуре, а сверху она накинула такое же длинное черное пальто. Волосы девушки распущены в элегантной укладке, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Красиво гуляю по городу с цветами". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото блогерши:
"Факт: с разводом цветов становится больше".
"Вау, какая красавица. Откуда платье?".
"Эти тюльпаны заполонили все женские сердца!".
"Очень хорошая. Может кто подскажет, где такая крутая локация".
"Квиткова ежедневно с цветами".
"Какие красивые цветы. Красивого вам вечера".
"Даша, это пожар".
"Верю, что все возможно".
"Какая изысканность!".
"Вы красавица!".
"Шикарная".
"Даша, вы невероятная".
"Как всегда, шикарная".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
Носитель тактических ядерных зарядов: появились кадры крушения российского самолета под Бахмутом
Сильнейший ураган надвигается в Украину, экстренное обращение: где подстерегает опасность
Напомним, "Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.
Как сообщала Politeka, "У нас был только день, но…": Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.
Также Politeka писала, что "К сожалению, по техническим причинам": Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.