Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными кадрами из новой уличной фотосессии.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке, она весело шагает и держит в руках красивый букет розовых тюльпанов. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней длинное темное платье с мелким узором, которое идеально легло по фигуре, а сверху она накинула такое же длинное черное пальто. Волосы девушки распущены в элегантной укладке, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Красиво гуляю по городу с цветами". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новые фото блогерши:

"Факт: с разводом цветов становится больше".

"Вау, какая красавица. Откуда платье?".

"Эти тюльпаны заполонили все женские сердца!".

"Очень хорошая. Может кто подскажет, где такая крутая локация".

"Квиткова ежедневно с цветами".

"Какие красивые цветы. Красивого вам вечера".

"Даша, это пожар".

"Верю, что все возможно".

"Какая изысканность!".

"Вы красавица!".

"Шикарная".

"Даша, вы невероятная".

"Как всегда, шикарная".

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