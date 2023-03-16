Популярная украинская певица и вторая "Холостячка" высказалась о своей любви после отдыха.

В этот раз знаменитая артистка выразила свои чувства после отдыха и впечатлила украинцев. Отметим, в отличие от многих звездных коллег, Злата не уезжает из родного дома и остается жить в столице.

Даже во время вторжения в город и активные ракетные удары звезда не стала уезжать, всячески поддерживая украинцев и украинских защитников. Из-за ее патриотичных высказываний и подколов в сторону сбежавших артисток, которые пиарились на теме войны, у Златы даже были конфликты с коллегами.

«Киев. Так люблю этот особый город ….» - пишет Огнвич под атмосферным кадром.

В сети сразу рассудили:

«Очень сильно люблю Киев! Что-то волшебное и особенное именно здесь!; Да.. Места счастливых людей.. Это точно о нашем городе Киеве; так скучаю по Киеву; невероятная;

Хорошая, очень; Какая же вы невероятная, очаровательная и очень-очень красивая; Как тебя не любить… Киев мой; Дома лучше всего».

Как известно, певица остается в Украине и не выезжает жить заграницу, вместо этого Злата Огневич предпочитает жить в Киеве и готовить новую концертную программу.

Перед каждой поездкой в другой город Огневич рассказывает о себе, о своей жизни и впечатлениях, касающихся своей работы. В этот раз певица поделилась мнением о транспортных перевозках, которые ее "задели".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.