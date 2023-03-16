Украинская артистка Надя Дорофеева любит эксперементировать с образами – после старта сольного творчества, сценические наряды и аутфиты для клипов певицы стали еще более дерзкими и необычными. Новый лук, а в частности прическа знаменитости, сумели удивить даже тех подписчиков, которые давно за ней следят. Фото было опубликовано у нее в Инстаграм.

На стильном снимке можно рассмотреть детали нового амплуа звезды. Ее волосы заплетены в косы, которые зафиксированы в высокие хвостики, пару косичек с двух сторон выпущены на лицо. В качестве наряда, Надя Дорофеева выбрала спортивный костюм в нежном пудровом оттенке.

Отличительной особенностью фото является также поза исполнительницы - Надя Дорофеева сидит на стуле, дерзко смотря в сторону, словно бросает кому-то вызов.



Поклоники поспешили прокомментировать перемены во внешнем виде своего кумира. Многие засыпали певицу комплиментами. Также некоторые вспоминали ее бывшего мужа Владимира Дантеса и писали якобы пудровый - это его любимый оттенок: "Ох это же любимый цвет Дантеса. Нет он не вернется", "Девушка-весна", "Если бы мне сказали описать как я вижу весну, я бы описала ее именно такой цвет Дантеса. нет он не вернется", "Нереальная красотка".

Напомним, Кацурина рассказала, на что ее вдохновил любимый Дантес.

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