В этот раз Злата показала, как проходит ее музыкальный тур, а также поделилась мыслями по поводу эмоциональной составляющей в ее выступлениях. Артистка решила быть честной перед украинцами:
«Сегодня был концерт для наших Героев. Вместе с другими артистами вдохновляли наших бойцов, которые через день отправляются на фронт.
Свет… Знаю, что в этих стенах не останусь одна, я все стерплю! Как мне быть… Спасибо за доверие! Эти концерты – моя исповедь, каждый раз!» - призналась честно Злата в социальной сети. Она представила несколько кадров из последнего выступления.
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Как известно, певица остается в Украине и не выезжает жить заграницу, вместо этого Злата Огневич предпочитает жить в Киеве и готовить новую концертную программу. Артистка часто выступает для поддержки украинцев, а также сама занимается сборами для помощи ВСУ.
Перед каждой поездкой в другой город Огневич рассказывает о себе, о своей жизни и впечатлениях, касающихся своей работы.
Напомним, что "Холостячка" Огневич призвала женщин не бояться вести бизнес и управлять страной.
Как сообщала Politeka, Огневич расплакалась прямо в поезде и поделилась, что ее гложет.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.