Эктор Хименес-Браво рассказал, что это блюдо доступно во многих магазинах мира в виде еды быстрого приготовления, однако домашнее – всегда лучше.

Макароны с сыром, или мак-энд-чиз — популярное блюдо британской кухни, которое можно встретить во многих англоязычных странах. Они могут быть как основным блюдом, так и гарниром.

Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал классический рецепт этого блюда на своей странице в Инстаграм.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что это блюдо доступно во многих магазинах мира в виде еды быстрого приготовления, однако домашнее – всегда лучше. Кулинар использовал классический рецепт и сочетание, но можете поэкспериментировать, добавляя другие виды сыров. Выходит невероятно вкусное блюдо.

Ингридиенты:

Чедер – 100 г

Эдам – 100 г

Маасдам – 100 г

Пармезан – 100 г

Масло сливочное – 30 г

Молоко – 400 мл

Паприка копченая – 2 г

Базилик сушеный – 2 г

Чеснок – 2 шт.

Сливки 30% – 100 мл

Мука – 2 ст.л.

Паста – (уже готовая)

Способ приготовления:

1. Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко, сливки и доводим соус до загустения.

3. Добавляем паприку, нарезанный или сушеный чеснок, базилик, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты до того момента, когда сыр растопится.

4. Выкладываем макароны в форму, поливаем соусом и ставим запекаться до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка.

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