Макароны с сыром, или мак-энд-чиз — популярное блюдо британской кухни, которое можно встретить во многих англоязычных странах. Они могут быть как основным блюдом, так и гарниром.
Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво дал классический рецепт этого блюда на своей странице в Инстаграм.
Эктор Хименес-Браво рассказал, что это блюдо доступно во многих магазинах мира в виде еды быстрого приготовления, однако домашнее – всегда лучше. Кулинар использовал классический рецепт и сочетание, но можете поэкспериментировать, добавляя другие виды сыров. Выходит невероятно вкусное блюдо.
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- Чедер – 100 г
- Эдам – 100 г
- Маасдам – 100 г
- Пармезан – 100 г
- Масло сливочное – 30 г
- Молоко – 400 мл
- Паприка копченая – 2 г
- Базилик сушеный – 2 г
- Чеснок – 2 шт.
- Сливки 30% – 100 мл
- Мука – 2 ст.л.
- Паста – (уже готовая)
Способ приготовления:
1. Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2. Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко, сливки и доводим соус до загустения.
3. Добавляем паприку, нарезанный или сушеный чеснок, базилик, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты до того момента, когда сыр растопится.
4. Выкладываем макароны в форму, поливаем соусом и ставим запекаться до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка.
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