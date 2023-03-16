Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала очаровательное видео со своими детьми, которым растрогала украинцев.
Как видно, в коротком ролике беременная Светлана просто сняла милые шалости свои старших детей. Они прыгают на диване, дурачатся, обнимаются и веселятся. При этом можно заметить, что они одеты в похожие уютные костюмчики с ушками на капюшонах, что добавляет их виду еще большей умилительности.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Мы готовы бороться за них, я точно знаю". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Такие милые! Пусть растут здоровенькие! Мира!".
"Как же я вас люблю. Такие очаровательные! Вы с Лешкой создаете прекраснейших детишек".
"Какие милые зайки".
"Какие сладкие зайчики".
"Самые милые зайчики".
"Сладенькие!".
"Такие милые".
"Какие хорошие".
"Какие чудесные зайчата".
"Прекрасные дети".
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