Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии в соблазнительном образе.
Как видно, на новых снимках Анна запечатлена на белом фоне с необычной скамьей, на которой разместилась. Перед камерой артистка появилась в черной кожаной юбке с подтяжками и ботфортами на шпильках, также на ней белоснежная рубашка и черное кружевное белье, которое она бесстыжо засветила. Волосы девушки заплетены в высокую косу, а на ее лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в объектив.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Каждый раз задумываюсь, на какую тему написать пост, но в голове столько мыслей, что каждый раз выбираю оставить смайл или бессмысленный эмодзи… Может, вы поможете! Жду вас на своих сольных концертах: 1 апреля – Львов, 2 апреля – Тернополь".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:
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"Аня, ты, как всегда, очаровательна и прекрасна".
"Красотка".
"Аня, фото бомба".
"Бомба, просто огонь".
"Какая красотка".
"Очаровательная".
"Как всегда, неотразима".
"Шикарная".
"Изысканная красавица".
"Какая красиво!".
"Очень хорошая".
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