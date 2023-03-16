Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии в соблазнительном образе.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена на белом фоне с необычной скамьей, на которой разместилась. Перед камерой артистка появилась в черной кожаной юбке с подтяжками и ботфортами на шпильках, также на ней белоснежная рубашка и черное кружевное белье, которое она бесстыжо засветила. Волосы девушки заплетены в высокую косу, а на ее лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в объектив.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Каждый раз задумываюсь, на какую тему написать пост, но в голове столько мыслей, что каждый раз выбираю оставить смайл или бессмысленный эмодзи… Может, вы поможете! Жду вас на своих сольных концертах: 1 апреля – Львов, 2 апреля – Тернополь".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"У меня нет слов, ты очаровательная украиночка".

"Аня, ты, как всегда, очаровательна и прекрасна".

"Красотка".

"Аня, фото бомба".

"Бомба, просто огонь".

"Какая красотка".

"Очаровательная".

"Как всегда, неотразима".

"Шикарная".

"Изысканная красавица".

"Какая красиво!".

"Очень хорошая".

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