В этот раз на своей странице в Instagram актер поделился интересными воспоминаниями с детства.

"Мы должны двигаться! Моя покойная бабушка Маруся, всегда говорила, что это основа ее нормального самочувствия! Это была ее философия. Она реально была для меня титаном во многих внутренних становлениях. Знаете, тем титаном, до которого тебе ментально будет всегда далеко. И ты это уже с детства четко отдавал себе отчет. Во-первых, моя бабушка пережила голод тридцатых… не буду в этот пост вплетать ее убедительные рассказы о тех страшных годах…", — пишет Тарас Цымбалюк.

Он также вспомнил, как его 90-летняя бабушка самостоятельно выкопала картошку на большом огороде, потому что не хотела напрягать своего сына и внуков.

"У меня каждый раз наворачиваются слезы от упоминаемого. В таких деталях, кстати, просматривается несгибаемость нашего народа... Бабушка иногда мне напоминала нашего известного философа - Григория Савовича Сковороду. То, как он ушел из жизни, - стало уже национальной притчей... А легендарное выражение: «мир меня ловил и не поймал», что завещал написать на своей могиле, - облетело весь мир", — добавил артист.

Кроме того, Тарас Цымбалюк рассказал, как его в детстве удивлял отец.

"Когда нужно было как-то проявить себя физически, когда я, например, как ребенок, не всегда имел запас терпения, и спрашивал у папы, как он может долго не концентрировать себя на физической усталости, делая что-то… «Сын, я просто об этом не думаю»,- отвечал мне мой Папа… Никогда не заставлял меня… только подавал пример, и мне всегда хотелось все делать как он… Такие бесценные и теплые воспоминания о родных иногда направляют нас… Мотивируют, в какой-то степени… Главное, что мы ценим и вспоминаем. Это нас - людей всегда будет отличать от той нечисти, которую, по неизвестной нам всем ошибке, тоже приплетают к человечеству", - подчеркнул актер.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.