Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные снимки и видео, на которых предстала в новом образе.
Как видно, на новых кадрах Вера запечатлена в рабочей обстановке, видимо, это в закулисье съемок программы "ЖВЛ". Перед камерой звезда появилась в закрытой серо-голубой блузе с мелким цветочным узором и объемными рукавами. Волосы артистки элегантно уложены, а на ее лице необычный макияж с перламутровыми тенями, черной подводкой и объемными ресницами. По словам Веры, они с визажистами решили повторить макияж голливудской актрисы Кейт Хадсон.
В подписи к публикации Кекелия написала: "Продолжаем записывать новые приложения @zhvl_official. Наш формат немного изменился, красной дорожки уже нет, не до дорожек сейчас, но о красоте не забываем. MUA @dobronosova_mua сегодня попытались сделать мейк, как у актрисы Кейт Хадсон из нынешнего Оскара".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись осыпать звезду лайками и комментариями:
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"Мне очень нравится! Красивая".
"Нереальная!".
"Красавица какая".
"А мне похожа на Кейт Уинслет".
"Представь себя актрисой в фильме Киберпанк".
"Невероятная красота".
"Прикольный макияж".
"Красотка".
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