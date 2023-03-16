Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные снимки и видео, на которых предстала в новом образе.

Как видно, на новых кадрах Вера запечатлена в рабочей обстановке, видимо, это в закулисье съемок программы "ЖВЛ". Перед камерой звезда появилась в закрытой серо-голубой блузе с мелким цветочным узором и объемными рукавами. Волосы артистки элегантно уложены, а на ее лице необычный макияж с перламутровыми тенями, черной подводкой и объемными ресницами. По словам Веры, они с визажистами решили повторить макияж голливудской актрисы Кейт Хадсон.

В подписи к публикации Кекелия написала: "Продолжаем записывать новые приложения @zhvl_official. Наш формат немного изменился, красной дорожки уже нет, не до дорожек сейчас, но о красоте не забываем. MUA @dobronosova_mua сегодня попытались сделать мейк, как у актрисы Кейт Хадсон из нынешнего Оскара".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись осыпать звезду лайками и комментариями:

"Мне очень нравится! Красивая".

"Нереальная!".

"Красавица какая".

"А мне похожа на Кейт Уинслет".

"Представь себя актрисой в фильме Киберпанк".

"Невероятная красота".

"Прикольный макияж".

"Красотка".

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