Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, часто делится в своем Instagram яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз шоумен показал фото и рассказал о своей нынешней работе.
Как оказалось, Владимира пригласили дублировать главную роль в мультфильме. На новых фотографиях он запечатлен в студии звукозаписи, собственно во время этой работы. На одном из снимков видно какой-то эмоциональный момент, видимо, Вова играет удивление своего персонажа. А на втором снимке он уже просто мило позирует на фоне баннеров с рисунками из мультика.
В подписи к публикации Остапчук написал: "Остапчук снова за старое. Уже несколько лет я не дублировал фильмы, а здесь главная роль легендарного Марио! Веселое, увлекательное анимационное кино "Братья Супер Марио в кино" от студии @universalpicturesua с 5 апреля во всех кинотеатрах страны. Mamma Mia".
Украинцы не оставили без внимания такую новость от телеведущего и принялись комментирвоать:
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