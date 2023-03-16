На своей странице в Instagram Мария рассказала об одном из моментов интервью украинского защитника Дениса Квебека, который лично ее очень сильно зацепил.

"Да, я говорила и говорю, что воевать или нет - это личное дело каждого гражданского мужчины. Все разные, у всех свои обстоятельства жизни и своя сила психики. Также я сильно стараюсь придерживаться данного себе обещания - не осуждать и не сражаться со своими под время этой страшной войны, которая и так нас всех убивает ментально! Убивает! Это Факт!

Я даже научилась овладевать собой, когда всяческие пухломордые особи мужского пола сидят перед камерой, и единственным своим «важным делом для страны» считают съемки своих мерзких говноблогов, которые базируются на клевете и оскорблениях и провоцируют только разжигание агрессии внутри страны!", — пишет Маша Ефросинина.

Но, по признанию ведущей, она до сих пор не может спокойно воспринимать то, что некоторые люди живут так, будто войны нет, а тысячи украинских добровольцев должны защищать их ценой своих жизней.

"Я просто ох**ваю в столичных заведениях, когда вижу, как безобразно ведут себя некоторые тщеславные бизнесмены, просто продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны.. Веселитесь уже дома! У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут... Повсюду трагедии и смерти... Должна же быть элементарная совесть! Идите, запишитесь хотя бы в тир. Да приведите себя в более или менее физическую форму. Война, напоминаю, в разгаре… Кто знает", — добавила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.