Популярная украинская актриса, звезда театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, часто делится с поклонниками публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила несколько видео из Мариуполя, где год назад оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру, в котором прятались мирные жители.

Так, на одном из видео Ольга показала мариупольский драмтеатр в мирной жизни и после бомбежки россиян. Сначала это было место, где собирались много людей, устраивали городские праздники и разные мероприятия. А затем враги разрушили театр, скинув на него бомбы, когда там прятались мирные жители. На еще одном видео, снятом выжившими внутри, можно увидеть людей, которые пытаются эвакуироваться с места трагедии, а также разрушения после взрывов.

В подписи к публикации Сумская написала: "Сегодня – годовщина авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе. Год жесточайшего ужаса уничтожения мирных жителей, скрывавшихся в храме искусства… 16 марта 2022 года оккупанты обстреляли ракетами здание, где находилось более 1000 мирных жителей Мариуполя. В результате авиаудара под завалами театра погибли люди, среди которых – дети. Светлая память погибшим".

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