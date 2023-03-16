Певица Джамала объяснила, что сейчас борьба продолжается. В частности, за время полномасштабного вторжения сопротивление жителей Крыма усилилось.

В феврале – марте 2014 года в псевдореферендум, который в Крыму незаконно провела России, тысячи людей на полуострове выходили на митинги с лозунгами: "Герои не умирают!". Популярная певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году Джамала вспомнила об этом и написала трогательный пост в Инстаграм.

Джамала в очередной раз подчеркнула, что Крым — это Украина. В 2014 году люди, которых она знала лично, топили бесстрашно за свой дом - за Украину.

"Для меня так было, есть и будет. Это мой дом, мои родители, мои корни… Борьба за Крым продолжается. В пределах полуострова тоже. За время полномасштабного вторжения сопротивление жителей Крыма усилилось", – заверила победительница песенного конкурса "Евровидение-2016".

Джамала также призналась, что когда началась оккупация Крыма, это стало для нее ударом и она воспринимала все очень болезненно. Певица объяснила, что сейчас борьба продолжается за полуостров – за время полномасштабного вторжения сопротивление жителей Крыма усилилось. И даже снова начали звучать песни на украинском языке.

"Патриотические открытки, граффити, сине-желтые ленты, распространяемые на полуострове – это все намекает оккупантам, что им здесь не место. Более того, с сентября 2022 года на территории активизировалось партизанское движение", – ответила Джамала.



Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

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