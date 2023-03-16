В этот раз артистка решила рассказать не только о своих планах на ближайшее будущее, но и поделилась маленькими переменами в жизни. Часто Злата рассказывает о питании, так как многие интересуются - как ей удается правильно балансировать меню и не есть мясо уже много лет.
«Да, в последнее время меньше Сторис, так как я сейчас работаю над новыми песнями и просто продолжаю трудиться. Ресурса на все не хватает, апрель – месяц премьер и концертов!
Раньше жить не могла без сладкого, но что-то изменилось в организме, и я намного меньше ем теперь… Честно, очень рада этому. Но что это за перемены – было бы клево знать!» - поделилась Злата новыми кадрами и рассказала немного о себе.
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Нередко Злата делится в сети своими переживаниями, мнением о ситуации в стране и высказывается о личной жизни.
«Я сегодня снова собираюсь в дорогу! Завершаю работу над новым синглом. Но дома… Моя домработница сейчас заграницей. И поэтому на уборку нет времени, от слова «совсем». Даже показывать не буду этот срач!» - посмеялась Злата над ситуацией дома.
Напомним, что "Холостячка" Огневич призвала женщин не бояться вести бизнес и управлять страной.
Как сообщала Politeka, Огневич расплакалась прямо в поезде и поделилась, что ее гложет.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.