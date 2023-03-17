Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз звезда выложила забавное видео, на котором показала, как готовится к лету в спортзале.
Как видно, в ролике Лида запечатлена на беговой дорожке, она лениво и игриво бегает, зная, что ее в этот момент снимают, и кидает кокетливые взгляды в объектив. Перед камерой артистка пояивлась в соблазнительном спортивном образе – на ней узкие темные лосины и коротких топик, этот наряд подчеркнул и без того стройную фигуру певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "Что еще я могу вам рассказать о профессиональном спорте и подготовке к лету?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ты умница. Как всегда, горжусь что ты наша звездочка, с любовью".
"Прекрасный зал!".
"Классная".
"У вас топ фигура".
"Огонь".
"Красотка".
"Браво".
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