Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина была шокирована таким вопросом, потому что не знала, откуда у людей такая информация.

Маша Ефросинина, украинская телеведущая и волонтер, часто получает вопросы от своих поклонников в социальных сетях о ее близких, ведь ее сестра проживает в рф и молчит о вторжении оккупантов на наши земли. Артистка решила ответить на самые частые темы.

Так, в этот раз ее спросили: "Не обидно ли вам, что ваша мама недавно была в Москве на день рождения внучки?"

Маша была шокирована таким вопросом, потому что не знала, откуда у людей такая информация. Она объяснила, что ее мама давно живет в Варшаве и присматривает там за своим внуком - сыном Маши Ефросининой.

Ведущая отметила, что подобная клевета и ненависть уже стали для нее обыденным явлением, но ее мама - непубличный человек и не готова к такому вниманию.

Она заключила свою речь, подчеркнув, что она уже привыкла к этой ситуации, но ее мама еще нет, и она просит людей не тревожить ее. Маша также отметила, что ее мама - святая женщина.

Также Мария рассказала об одном из моментов интервью украинского защитника Дениса Квебека, который лично ее очень сильно зацепил.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.