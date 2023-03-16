Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео, которое является фрагментом и анонсом нового выпуска проекта "Дочекаюсь".

Как видно, в ролике Лилия появилась в Николаеве, где проходила встреча героев проекта. В анонсе телеведущая прогуливается на фоне разрушенных войной зданий города, а затем в кадре появляются герои с их неподдельными эмоциями от долгожданной встречи.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Уже сегодня, на телеканале ДОМ еще одна трогательная история воссоединения любящей семьи, которую разлучила война. Дождитесь, в 21:00 новый выпуск проекта "ДОЧЕКАЮСЬ". Настоящее счастье для украинцев во время войны – быть рядом с семьей, ведь это самое ценное сокровище. К сожалению, не каждый сейчас имеет такую возможность, но помните, что победа совсем близка и все вернутся домой. И тот, кто ждет – обязательно дождется!".

Украинцы не прошли мимо и начали комментировать трогательное видео:

"Мой родной Николаев".

"Да, но не все в свои дома, к сожалению. Потому что их просто нет больше".

"Наши родные! Любим вас! Наконец-то вы встретились! Спасибо проекту и вам, Лиля, за такую замечательную эмоцию!".

"Дождусь".

"Тот, кто ждет, тот обязательно дождется!".

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