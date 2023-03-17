Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле свое фото с мастер-классов, которые проводит для украинских детей за границей.

По словам Анны, она начала проводить подобные мероприятия еще за несколько лет до начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако, сейчас эти занятия с юными гимнастками приобрели новое значение. Спортсменка рассказала, что часто встречает за границей украинских детей, которые не имеют возможности полноценно заниматься, поэтому и решила проводить для них такие сборы.

"Война очень сильно сказывается на наших детях. Они чувствуют ее глубже, чем мы, взрослые. Для них очень важна поддержка. После каждого мастер-класса ко мне подходят родители наших гимнасток и со слезами на глазах благодарят за то, что у детей появляется мотивация двигаться дальше. Дети обретают новые знания, получаются положительные эмоции, у них появились новые цели. Это основная задача собрания и мастер-классов – вдохнуть жизнь в детей. И я очень радуюсь, когда нам удается его выполнить. Я знаю, что мы делаем полезное дело для будущего наших детей. Я искренне верю, что после войны дети вернутся в Украину и наша задача – сохранить их мечты и цели и помогать им достичь их", - поделилась Ризатдинова.

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