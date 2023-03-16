Война, которую развязал Путин, чудовищна не только для Украины, но и для россии.

Об этом заявил известный политолог, учёный-политический географ Дмитрий Орешкин.

По мнению Орешкина, ситуация на поле боя зашла в тупик, поскольку ни Украина, ни россия продвинуться не могут.

«У Путина явно нехватает ресурсов. Насчет Украины, мы не знаем, потому что мы не знаем что там готовится. Хотя украинские военные начальники намекают, что да, готовится весеннее наступление. Но мы же незнаем, в какой степени это информационная атака, а в какой степени действительно так и есть», - отметил Орешкин в эфире Politeka Online.

По словам эксперта, путин погрузил россию в застой гораздо худший, нежели был при Брежневе.

«Да, он тоже сопровождался войной в Афганистане, но она все-таки для России была менее кровавая. Она была чудовищной для Афганистана, конечно. И эта война, которую Путин начал чудовищна, в первую очередь, для Украины, но она чудовищна и для России в гораздо большей степени, чем афганская война. Так что путинский застой катастрофичен», - подчеркнул Орешкин.

Комментируя переговоры, которые могут состояться между лидером Китая и президентом Украины Владимиром Зеленский, Орешкин порекомендовал не обольщаться.

«Беседа с тяжеловесом, который играет мировую роль, с Китаем, конечна интересна. Вдруг он что-то что-то интересное предложит господину Зеленскому. Этого же нельзя исключать. Но я бы просто не обольщался», - посоветовал Орешкин.

Также политолог высказал предположение, что вряд ли китайский лидер сможет предложить Владимиру Зеленскому нечто такое, от чего нельзя будет отказаться.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.

Также Politeka.net писала, как Байден может отомстить Путину после сбития беспилотника над Черным морем.

Также сообщалось, что у контрнаступления ВСУ есть два сценария.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Сеть выложили редкое фото молодого Валерия Залужного.