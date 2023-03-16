В этот раз Маша Ефросинина решила рассказать о том, что больше всего интересует фанатов. В Инстаграм она выложила несколько видео.
«Считаете ли вы себя красивой?» - спросили у ведущей в Инстаграм.
Артистка решила ответить честно: «Ну я точно понимаю несколько вещей. Во-первых, мне грех жаловаться, точно. Природа много чего мне дала. Но я как и многие женщины вижу, к сожалению, много недостатков. И поэтому я постоянно над ними работаю.
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Сейчас из-за стресса неадекватно себя воспринимаю в зеркале, не могу оценить, как раньше: вот могла сказать, что красиво выгляжу. Но одно скажу – я себе нравлюсь!» - призналась ведущая.
Мы писали также, Маша была шокирована одним вопросом, потому что не знала, откуда у людей такая информация. Она объяснила, что ее мама давно живет в Варшаве и присматривает там за своим внуком - сыном Маши Ефросининой.
Ведущая отметила, что подобная клевета и ненависть уже стали для нее обыденным явлением, но ее мама - непубличный человек и не готова к такому вниманию.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.