В этот раз Маша Ефросинина решила рассказать о том, что больше всего интересует фанатов. В Инстаграм она выложила несколько видео.

«Считаете ли вы себя красивой?» - спросили у ведущей в Инстаграм.

Артистка решила ответить честно: «Ну я точно понимаю несколько вещей. Во-первых, мне грех жаловаться, точно. Природа много чего мне дала. Но я как и многие женщины вижу, к сожалению, много недостатков. И поэтому я постоянно над ними работаю.

Сейчас из-за стресса неадекватно себя воспринимаю в зеркале, не могу оценить, как раньше: вот могла сказать, что красиво выгляжу. Но одно скажу – я себе нравлюсь!» - призналась ведущая.

Мы писали также, Маша была шокирована одним вопросом, потому что не знала, откуда у людей такая информация. Она объяснила, что ее мама давно живет в Варшаве и присматривает там за своим внуком - сыном Маши Ефросининой.

Ведущая отметила, что подобная клевета и ненависть уже стали для нее обыденным явлением, но ее мама - непубличный человек и не готова к такому вниманию.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.