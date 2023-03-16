Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

А накануне Оля опубликовала фото, где отдыхает со своими дочерьми Машей и Алисой в Буковели. Но украинцы жестко отреагировали на это в комментариях. Оля не стала молчать и решила записать видео в сторис, реагируя на хейт.

"Выставила фото о том, как я отдыхала в Буковеле в этом году и столкнулась с таким глупым комментированием, что не время, как вы можете, от мы отдыхаем, потому учим. Дорогие мои, мы отдыхали в Украине, бизнес должен работать, вы представляете, сколько людей получают зарплаты - это горничные, это повара, это менеджеры, это все кто работает в этой сфере. Им всем что, зубы на полки положить? Бизнес должен работать. Если вы имеете возможность где-то отдохнуть, где-то покушать в ресторане, где-то что-то купить, где-то кому-то заплатить, чтобы эти люди имели возможность жить - это нужно делать. Страна должна работать. И люди должны зарабатывать. Если мы все не будем ничего кушать, ничего не пить, нигде не отдыхать, то никто ничего не заработает. Понятно?", - ответила Оля.

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