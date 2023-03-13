Украинская певица Оля Полякова, которая недавно дала благотворительный концерт в конгрессно-выставочном центре 'Парковый', показала, где побывала. В частности, артистка отправилась в медицинский центр. Подробностями и кадрами оттуда знаменитость поделилась на странице в соцсети Инстаграм.
Сегодня в "Регіональному медичному центрі родинного здоров’я" находится 20 детей, проходящих курсы химиотерапии. Артистка отметила, что поехала туда, чтобы поддержать каждого маленького супергероя на пути к выздоровлению.
"Очень плодотворно провели время с карапузами. Создали ладошки пожеланий для Дерева Жизни и устроили минидискотеку. Желаю, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись!", - отметила Оля Полякова и поблагодарила всех врачей, которые борются за жизни детей.
Как видно, на новых фотографиях Оля Полякова запечатлена в большой компании – детей, работников и представителей "Регіонального медичного центру родинного здоров’я". Забавно, но в толпе детей и их родителей сначала даже сложно заметить певицу, если присмотреться, то можно увидеть ее светлые волосы и лучезарную улыбку.
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Пользователи сети в комментариях признавались, что их расстрогали фото с детьми. Многие желали деткам поскорее выздороветь и жить обычной жизнью без врачей в халатах и кучи лекарств.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.