Как рассказала Оля Полякова, она давно и плодотворно сотрудничает с защитником в рамках разных благотворительных проектов.

Украинская певица Оля Полякова поделилась подробностями своего сотрудничества с бывшим военнопленным, защитником Мариуполя и морским пехотинцем Михаилом Диановым. Более детальнее об этом она рассказала в Инстаграм и поделилась совместным снимков с защитником Мариуполя.

Когда Михаил Дианов вернулся из российского плена, ему требовалась операция на руке, украинцы задонатили ему 400 тысяч гривен. Однако ему оплатили операцию, поэтому все собранные деньги он направил на благотворительный проект.

Как рассказала Оля Полякова, она давно и плодотворно сотрудничает с защитником в рамках разных благотворительных проектов. И он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев, поэтому решил поддержать детей, о которых певица, заботится с осени прошлого года.

"Он понимает, что эти дети будут строить новую Украину и станут основой светлого будущего нашего государства. Благодаря перечисленным Михаилом средствам все дети благотворительного проекта "Детство без войны" в течение полугода будут своевременно получать качественную медицинскую помощь и дополнительное обследование. Михаил, в который раз искренне благодарю тебя за большое доброе сердце!", - восхитилась Оля Полякова.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.