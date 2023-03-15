Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей -11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу. А недавно артистка отправилась с девочками, которые вернулись на зимние каникулы из Лондона в Украину, отдыхать в Карпаты.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где в этот раз показала фотографию с отдыха. Звезда рассказала немножко о роскошном отдыхе, но не все украинцы оценили данную публикацию, начав активное обсуждение в комментариях:
"Одни воюют, другие тусуют";
"Какая прекрасная новость, мы так рады";
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"Как-то неуместно выставлять такое, когда украинцы страдают от войны";
"Цены зимой здесь около 100000 грн. еженедельно я смотрела на букинг! Так что нечем чем хвастаться! Пока люди в селах на 2000 грн пенсии живут в месяц! Пир во время чумы!";
"А мы с семьей будем отдыхать уже после нашей победы, потому что сейчас совесть не позволяет... Но это дело каждой совести...";
"Оля зарабатывает деньги собственным трудом, помогает стране и имеет право на отдых независимо от обстоятельств. Почему вы не пишите злых комментариев для депутатов, которые зарабатывают миллионы из наших зарплат и еще карманы набивают неплохо?!".
Напомним, Анна Тринчер рассказала о Поляковой, затронув возраст
А еще Politeka сообщала, что Полякова отправилась в медицинский центр и честно раскрыла, что там делала
Также Politeka сообщала, что Полякова в образе воительницы задела песней об окончании войны