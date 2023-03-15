Певица Оля Полякова показала, как с дочерями Алисой и Машей отдыхала в Карпатах, поделившись эффектным фото.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей -11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу. А недавно артистка отправилась с девочками, которые вернулись на зимние каникулы из Лондона в Украину, отдыхать в Карпаты.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где в этот раз показала фотографию с отдыха. Звезда рассказала немножко о роскошном отдыхе, но не все украинцы оценили данную публикацию, начав активное обсуждение в комментариях:

"Одни воюют, другие тусуют";

"Какая прекрасная новость, мы так рады";

"Как-то неуместно выставлять такое, когда украинцы страдают от войны";

"Цены зимой здесь около 100000 грн. еженедельно я смотрела на букинг! Так что нечем чем хвастаться! Пока люди в селах на 2000 грн пенсии живут в месяц! Пир во время чумы!";

"А мы с семьей будем отдыхать уже после нашей победы, потому что сейчас совесть не позволяет... Но это дело каждой совести...";

"Оля зарабатывает деньги собственным трудом, помогает стране и имеет право на отдых независимо от обстоятельств. Почему вы не пишите злых комментариев для депутатов, которые зарабатывают миллионы из наших зарплат и еще карманы набивают неплохо?!".

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