На официальной странице телеканала 1+1 опубликовали яркий анонс нового выпуска "Мир наизнанку" в Колумбии.
"В третьем выпуске "Мира наизнанку", снятом до полномасштабного вторжения, путешественник станет искателем изумрудов и расскажет о необычном событии, которое дает возможность разбогатеть простым колумбийцам. Команда отправится в регион города Мусо, где добывают самые дорогие изумруды в мире. Говорят, что драгоценные камни там лежат прямо под ногами, но найти их не так уж просто. Дорога к шахтам лежит опасной тропой и скрыта в джунглях Колумбии от посторонних взглядов", — сказано в анонсе.
Дмитрий Комаров познакомит зрителей с баладорой – уникальным событием, когда простые колумбийцы ищут драгоценности в переработанной породе, оставленной владельцами изумрудных шахт. Ведущий и сам попробует себя в роли кладоискателя вместе с сотней других гуакеро (людей, занимающихся поиском драгоценных камней).
В выпуске зрители узнают, почему колумбийские изумруды, считающиеся самыми дорогими и лучшими в мире, назвали кровавыми, сколько стоил самый дорогой изумруд, найденный гуакеро, и как на самом деле живет население одного из самых богатых на сокровища регионов мира.
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Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.