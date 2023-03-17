Ранее певец Дмитрий Монатик говорил, что не собирается заниматься переводом старых песен, потому что хотел сохранить эмоции, которые были во время их написания. Но все же новые композиции артист будет писать лишь на украинском и английских языках. Не забывает он и о стихах, которые сам сочиняет. В Инстаграм певец прочитал свое творение, задев украинцев.

Стихотворение под названием "Сила" певец Дмитрий Монатик написал лично под влиянием чувств и переживаний, нанесенных боевыми действиями. Он подчеркнул, что чтобы россияне не делали, они не могут понять, что украинцы сильны и их не победить.

Артист читает его с выражением и пронзительно. Последние строчки явно посвящены незламному духу украинцев:

"Сирени верещать,

Тривогу б’ють.

Та їм нашого не забрати!

Побачимо, як вони заспівають.

Потім побачимо, як спокій втрачають.

Сестри та браття…".

Пользователи сети благодарили Дмитрия Монатика за стих и отмечали, что они действительно тронули их души: "До мурашек", "Давай Монатик... в том же направлении, пожалуйста...", "Красиво", "Как всегда очень прекрасно и трогает за душу".

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.