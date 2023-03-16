Такое мнение высказал известный политолог, учёный-политический географ Дмитрий Орешкин в эфире Politeka Online.

По его словам, Евгений Пригожин играет в отчаянную игру – он поставил все на то, чтобы принести Путину победу.

«Путин его запустил, как хорька в клетку к тигру, потому что тигры, я имею ввиду Шойгу и Герасимова, зажрались с точки зрения Путина - они год топчутся по Украине и до сих пор победы не принесли. И тут появляется зубастый, агрессивный, относительно молодой, по духу, что называется, Пригожин», - говорит Орешкин, добавляя, что Путин расчитывал также на то, что деятельность Пригожина вызовет раздражение у «штатных вояк».

И те, чтобы доказать Путину свою эффективность, будут вынуждены действовать, да поживее.

«То есть, в качестве этого хорька Пригожин будет кусать генералов за толстые задницы, чтобы они шевелились быстрее. Пригожин этим воспользовался для того, чтобы поднять свой статус. И у него действительно статус осенью стремительно рос, как на дрожжах. Рядом с ним и Кадыров, рядом с ним и генерал Суровикин. В течение нескольких месяцев они раскручивают мощную PR-кампаню», - напомнил Орешкин о ходе событий.

И все было, по словам политолога, у Пригожина хорошо, если бы он смог взять Бахмут.

«А он его взять не сможет. Во всяком случае, не смог. Похоже, своего пика он уже достиг и если он в ближайшие две, ну максимум четыре недели не сможет принести Путину в пасти Бахмут… потому что Путин отчаянно нуждается в самой маленькой, какой угодно победе, которую можно приподнести людям, которые все сильнее в нем разочаровываются. Поэтому Пригожин из кожи лезет, но хочет взять Бахмут», - объясниил политический эксперт.

Орешкин уверен, что под Бахмутом идет битва не только между Украиной и россией, но и война Пригожина с Шойгу.

«Поэтому Пригожин все время жалуется. Конечно, он раздувает свою победную риторику, но посмотрим на более надежные показатели. На то, как ведет себя его блжайший дружок по фамилии Кадыров», - обращает внимание Орешкин на изменившуюся риторику Кадырова, который говорит, что армия действует правильно.

А нюх, отмечает эксперт, у Кадырова развит хорошо.

Напомним, россияне загнали себя в ловушку.

Также сообщалось об уникальном видео, снятом в первые минуты после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, в котором прятались женщины, старики и дети.

Кроме того, Politeka.net писала о сценариях контрнаступления ВСУ.