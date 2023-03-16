Военный эксперт Константин Машовец рассказал, сколько россия планирует отправить на убой в Украину после начала второй волны мобилизации.

Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный эксперт. Специалист в своей новой публикации в телеграм-канале рассказал о новой мобилизации в россии, которая уже началась.

"Как зафиксировали местные российские средства массовой информации, в течение прошлой недели сразу в 16 (?!) регионах РФ власть снова начала массово раздавать мужчинам повестки к военкоматам", - написал Машовец. При этом стоит отметить, что раздачу повесток уже начали в 40+ регионах страны на текущий момент.

Как отмечает военный эксперт, это и есть самая настоящая вторая волна мобилизации, но только скрытая. Под предлогом посещения военкомата будут снова забирать людей на фронт в Украину.

"Нацелились собрать очередные 280-300 тысяч тушек, но в реале вряд ли соберут больше первой волны в 160-180 тысяч", - отметил Машовец.

Также специалист дополнил, что судя по интенсивности раздачи повесток, российское командование пытается максимально растянуть ее во времени, чтобы сгладить возможное недовольство от российских граждан, которое было в прошлый раз.

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