Как пишет Politeka.net, Константин Машовец- известный украинский военный обозреватель. Специалист решил ответить на вопрос о безопасности прифронтовых зон, которые регулярно обстреливаются россией.
"Если речь идет о реактивной и ствольной артиллерии противника, то исключительно эффективной контрбатарейной работой... Для этого не нужны никакие "скорые бригады для охоты за огневыми точками противника". Нужны наиболее удобные для этого средства - собственная дальнобойная арта (желательно с преобладающими ТТХ, особенно в сфере дальнобойности), качественные средства артиллерийской разведки, управление и корректировка огнем артиллерии, их автоматизации...", - отметил специалист.
Также военный эксперт добавил, что высокоточные боеприпасы украинским защитникам бы позволили выполнять боевые задачи более качественно и эффективно, чем противнику. И для этого необходим обученный личный состав, который способный к ведению контрбатарейной борьбы.
"Для вражеских ТРК\ОТРК, ЗРК и тому подобного - существуют свои "соответствующие" методы...", - добавил в конце эксперт.
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