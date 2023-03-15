Как пишет Politeka.net, Константин Машовец- известный украинский военный обозреватель. Специалист решил ответить на вопрос о безопасности прифронтовых зон, которые регулярно обстреливаются россией.

"Если речь идет о реактивной и ствольной артиллерии противника, то исключительно эффективной контрбатарейной работой... Для этого не нужны никакие "скорые бригады для охоты за огневыми точками противника". Нужны наиболее удобные для этого средства - собственная дальнобойная арта (желательно с преобладающими ТТХ, особенно в сфере дальнобойности), качественные средства артиллерийской разведки, управление и корректировка огнем артиллерии, их автоматизации...", - отметил специалист.

Также военный эксперт добавил, что высокоточные боеприпасы украинским защитникам бы позволили выполнять боевые задачи более качественно и эффективно, чем противнику. И для этого необходим обученный личный состав, который способный к ведению контрбатарейной борьбы.

"Для вражеских ТРК\ОТРК, ЗРК и тому подобного - существуют свои "соответствующие" методы...", - добавил в конце эксперт.

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