С первых дней полномасштабной войны телеведущая Катя Осадчая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. В очередном выпуске безутешная кума умоляет, помочь ей найти близкого человека. Выпуск появился на странице проекта "Знайти своїх" в Инстаграм.
Как рассказала Катерина Осадчая, молодой украинец Дмитрий Гарячий пропал год назад на пути в Киев из села Севериновка Киевской области. К сожалению, из родных у Дмитрия только брат, да и тот пропал без вести вместе с Дмитрием. Однако его кума Марина, с которым несколько лет назад их объединила маленькая крестница, не смогла оставить все это. Она начала его поиски, узнав об исчезновении Дмитрия
"Сначала искала самостоятельно, а потом обратилась в нашу команду. Благодаря работе волонтеров проекта "Поиск пропавших" Марина узнала, что Дмитрий жив, но находится в гражданском плену… Мы искренне верим в то, что совместными усилиями сможем найти всех пропавших без вести и в один день, все семьи дождутся своих родных. Возможно, вы сможете помочь в этом непростом процессе", - добавила Катерина Осадчая.
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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.