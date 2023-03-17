Катерина Осадчая искренне верит в то, что совместными усилиями сможем найти всех пропавших без вести и в один день, все семьи дождутся своих родных.

С первых дней полномасштабной войны телеведущая Катя Осадчая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. В очередном выпуске безутешная кума умоляет, помочь ей найти близкого человека. Выпуск появился на странице проекта "Знайти своїх" в Инстаграм.

Как рассказала Катерина Осадчая, молодой украинец Дмитрий Гарячий пропал год назад на пути в Киев из села Севериновка Киевской области. К сожалению, из родных у Дмитрия только брат, да и тот пропал без вести вместе с Дмитрием. Однако его кума Марина, с которым несколько лет назад их объединила маленькая крестница, не смогла оставить все это. Она начала его поиски, узнав об исчезновении Дмитрия

"Сначала искала самостоятельно, а потом обратилась в нашу команду. Благодаря работе волонтеров проекта "Поиск пропавших" Марина узнала, что Дмитрий жив, но находится в гражданском плену… Мы искренне верим в то, что совместными усилиями сможем найти всех пропавших без вести и в один день, все семьи дождутся своих родных. Возможно, вы сможете помочь в этом непростом процессе", - добавила Катерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.