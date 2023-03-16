Многие пишут в сети, что Наталья Могилевская якобы пиарится на войне и не верят в ее неискренности. Она не растерялась и решила ответить всем хейтерам.

Наталья Могилевская время от времени сталкивается с хейтом в свою сторону несмотря на то, что с первых дней полномасштабного вторжения активно волонтерит и дает концерты. В интервью для Популярная украинская исполнительницавремя от времени сталкивается с хейтом в свою сторону несмотря на то, что с первых дней полномасштабного вторжения активно волонтерит и дает концерты. В интервью для "ЖВЛ" она ответила на обвинения в свою сторону.

В частности, многие ей пишут в сети, что она якобы пиарится на войне и не верят в ее неискренности. Она не растерялась и решила ответить всем хейтерам.

"Я считаю, что каждый, кто сегодня как-то критикует украинцев, которые остались здесь, дома, что-то делают: занимаются гуманитаркой, помощью военным, культурной работой, которую я делаю, например, – этот человек работает на врага. Это предатель. Это человек, которого надо судить", – поставила на место всех Наталья Могилевская.



Наталья Могилевская также уверена, что ее недоброжелатели только и могут критиковать, однако ничего полезного для страны не делают.

"Я просто в шоке. Мне "нравятся" эти диванные критики. А вы поезжайте туда, где я была. Что-то я вас там не видела, в только что разминированной Буче", – добавила она.

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Могилевской во время совместной работы.