В частности, многие ей пишут в сети, что она якобы пиарится на войне и не верят в ее неискренности. Она не растерялась и решила ответить всем хейтерам.
"Я считаю, что каждый, кто сегодня как-то критикует украинцев, которые остались здесь, дома, что-то делают: занимаются гуманитаркой, помощью военным, культурной работой, которую я делаю, например, – этот человек работает на врага. Это предатель. Это человек, которого надо судить", – поставила на место всех Наталья Могилевская.
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Наталья Могилевская также уверена, что ее недоброжелатели только и могут критиковать, однако ничего полезного для страны не делают.
"Я просто в шоке. Мне "нравятся" эти диванные критики. А вы поезжайте туда, где я была. Что-то я вас там не видела, в только что разминированной Буче", – добавила она.
Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.
Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась необычным украшением, фото.
Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Могилевской во время совместной работы.