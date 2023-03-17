Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а недавно прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео и рассказала о концертах в Европе.

Как оказалось, Яна приехала в Германию, где зашла в гости к своей коллеге-певице и уже подруге Элайзе. В ролике артистка играет на пианино акустическую мелодию своей новой песни BRONIA, которую она недавно выпустила в дуэте с польским исполнителем Ochman. В этот момент Элайза поет строчку на польском языке, а Яна подхватывает на украинском. Получилось очень необычно, трогательно и пронзительно.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Берлин, ЭТО КАК? Билеты на концерт раскупили через несколько дней! И это в центральном выставочном центре столицы, в @futuriumd! Заехала в @elasmusik поработать над новым материалом – и оказалось, она слушает песню BRONIA. Далее еду в Братиславу, Варшаву и Прагу – здесь билеты еще есть, забирайте за ссылкой в сторону".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Восхищаюсь и горжусь!".

"Сплошные мурашки".

"Мурашки табунами по телу".

"Как рождаются такие красивые песни? Это какое чудо!".

"Ну это невероятно, мурашки по телу".

"Лучи солнышка, такие лучезарные".

"Очень красиво".

"Очень красиво, девушки".

"Ух, это невероятно".

"Боже, как красиво".

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