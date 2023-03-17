Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку", с начала войны стала редко публиковать новые посты в своем Instagram. Однако, на днях она снова вышла на связь и поделилась с поклонниками кадрами из студии перед эфиром.
Похоже, после небольшой паузы Александра снова вернулась к работе над своей спортивной программой на телевидении. На новой фотографии девушка позирует в студии, на ней серые джинсы и стильный синий-пиджак, под которым видно белую блузку. Волосы девушки собраны в высокий хвост, а на ее лице элегантный макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Кучеренко написала: "Впереди очередной футбольный вечер. Надеемся @fcshakhtar обрадует всех нас игрой и результатом! Нам сейчас нужны победы во всем. Болеем за Украину вместе! Присоединяйтесь к нашей студии прямо сейчас!".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию жены Комарова:
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"Соскучились по вам. Возвращайтесь сюда. Ваши фото невероятные, как и вы".
"Терплю футбол по телевизору только потому, что в перерывах показывают вас и ваши сногсшибательные луки".
"Какая же вы красивая".
"Невероятно красивая!".
"Такая красивая".
"Какая красотка".
"Ну до чего же красивая".
"Стильная красотка Александра".
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