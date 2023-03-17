Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила очередное веселое видео, в котором рассказала о самой классной "штуке".
В коротком ролике Оля запечатлена в интересной локации и с необычного ракурса – она стоит у подсвеченного зеркала и позирует вниз, где, видимо, лежит ее телефон с записью. Перед камерой артистка появилась в роскошном светлом платье с ярким цветочным узором и пышным подолом, в какой-то момент Оля начинает им трясти.
В видео Цибульская весело говорит: "Самая классная штука на свете – это штука баксов". А в подписи к публикации звезда написала: "Работаем, чтобы донатить. Шутим, чтобы держаться".
Поклонники не прошли мимо и принялись лайкать и комментировать видео:
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"Огонь".
"Вау, какое платье".
"Ой, да".
"Факт".
"Настоящая цыганочка".
"Боже, Цыбулька, хватит "веселить".
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