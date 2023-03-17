Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет свой популярный ютуб-канал "RAMINA", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала нескромное фото и привлекла внимание к полезному сбору.
Как видно на фото, Рамина запечатлена в интересной локации с бархатными бордовыми шторами за спиной. Перед камерой она появилась в эффектном нежно-розовом костюме с узким корсетом, из которого прямо выпирает декольте. Волосы девушки элегантно уложены, а на ее лице яркий макияж, она пафосно смотрит куда-то в сторону.
В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Это я в своем воображении в таком виде и с таким выражением лица заношу 1 миллион гривен для закупки дронов – камикадзе. Нам осталось собрать всего 15.000 грн и сбор закрыт! Реквизиты в сторис".
Поклонники не прошли мимо и начали лайкать и комментировать новое фото блогерши:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Очень плохое положение": россияне готовятся отступать на одном из направлений
"Дать по морде гопнику": эксперт рассказал, как Байден отомстит Путину после инцидента в Черном море
Россияне загнали себя в ловушку, ситуация на фронте резко меняется: "Бог за ВСУ"
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
"Чей костюм? Можно бренд?".
"Как красиво".
"Невероятная".
"Очаровательная!".
"Шикарная".
"Очень красиво".
"Горячая".
"Шикарная богиня".
"Очень красивая".
Напомним, "Подставили всех": Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.
Как сообщала Politeka, "У нас был только день, но…": Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.
Также Politeka писала, что "К сожалению, по техническим причинам": Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.