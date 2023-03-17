Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет свой популярный ютуб-канал "RAMINA", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала нескромное фото и привлекла внимание к полезному сбору.

Как видно на фото, Рамина запечатлена в интересной локации с бархатными бордовыми шторами за спиной. Перед камерой она появилась в эффектном нежно-розовом костюме с узким корсетом, из которого прямо выпирает декольте. Волосы девушки элегантно уложены, а на ее лице яркий макияж, она пафосно смотрит куда-то в сторону.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Это я в своем воображении в таком виде и с таким выражением лица заношу 1 миллион гривен для закупки дронов – камикадзе. Нам осталось собрать всего 15.000 грн и сбор закрыт! Реквизиты в сторис".

Поклонники не прошли мимо и начали лайкать и комментировать новое фото блогерши:

"Чей костюм? Можно бренд?".

"Как красиво".

"Невероятная".

"Очаровательная!".

"Шикарная".

"Очень красиво".

"Горячая".

"Шикарная богиня".

"Очень красивая".

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