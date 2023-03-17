Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута на северном берегу водохранилища.

«Боевые кадры с геолокацией, опубликованные 16 марта, подтверждают, что российские войска дополнительно продвинулись в районе Курдюмовки, в 13 км к юго-западу от Бахмута», - говорится в новом отчете.

Также эксперты обратили внимание на сообщения блоггеров оккупантов, что силы рф продолжают расширять свой контроль над территорией к северо-западу от Бахмута после взятия Зализянского и что боевые действия продолжаются на территории промышленного комплекса АЗОМ.

«Относительно более медленные темпы российских атак на Бахмут и его окрестности 16 марта в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений России о достижениях в этом районе подтверждают оценку ISW о том, что наступление группы Вагнера на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации», - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что оккупанты продолжают ограниченные наступления в западной части Донецкой области, около города Угледар, расположенного в 30 км от Донецка:

"Очень маловероятно, что значительно пострадавшая морская пехота и части Восточного военного округа, которые сейчас находятся на западе Донецкой области, смогут в ближайшем будущем возобновить здесь наступательные операции", - предполагают аналитики.

Добавим, тем временем появились новые данные, согласно которым за каждый километр россия теряет более 800 единиц живой силы убитыми и ранеными.

Об этом заявил старший военный советник британской делегации в ОБСЕ Ян Стаббс.

По его словам, войска рф понесли огромные потери при общем продвижении примерно на 25 километров на Бахмутском направлении.

"С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и военных регулярной армии рф", - заявил Стаббс.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники рф, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

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