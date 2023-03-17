Дмитрий Монатик в новой песне соединил хип-хоп и поп-музыку. Артист рассказал в Youtube, что эту новую композицию нельзя отнести к какому-либо определенному жанру.

Певец Дмитрий Монатик с начала вторжения рф в Украину начал писать только украиноязычные песни. Несколько часов назад он выпустил разрывную песню "Сила", которой начинает новую страницу в творчестве. Видеоработой артист поделился на своей странице в соцсети Инстаграм.

Дмитрий Монатик в новой песне соединил хип-хоп и поп-музыку. Артист рассказал в Youtube, что эту новую композицию нельзя отнести к какому-либо определенному жанру, потому знаменитый украинец охарактеризовал ее больше как социальную музыку. В ней исполнитель сделал соединение мотивационного рэпа и мощную устную поэзию.

Кроме того, эта песня показывает насколько сильный дух у украинцев, которые готовы бороться за каждый метр своей земли. И более того, сражаются за свое будущее и наши жизненные принципы.

Пользователи сети в комментариях под видео высказались, какое впечатление на них произвела песня Дмитрия Монатика: "Дарит надежду и СИЛУ! Спасибо за песню!", "Как всегда драйвовая клевая песня! Вас соловьиной слушать просто одно удовольствие!", "Давно ждал от Монатика что-то такое, энергичное и драйвовое", "Шикарный клип мне безумно понравился, правда огонь", "Сила нужна сегодня всем нам. Песня характеризует сегодняшний день и очень своевременна".

Напомним, что Монатик поразил проникновенным прочтением стиха о силе украинцев.

Как сообщала Politeka, Дима Монатик попробовал перевести свой хит на украинский, но снова нарвался на критику.

Также Politeka писала, что Монатик решил сделать перевод своих песен, украинцы в ярости.