Раніше Монатик заявив, що не планує перекладати свої російськомовні хіти українською. І зараз, гастролюючи Україною та за кордоном артист продовжує виконувати деякі свої пісні мовою країни-агресора, за що його справедливо критикують.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дмитро Монатик розмістив кадри, на яких виконує українською свою пісню "УВЛИУВТ" (Впали в любов і вдарились в танці).

"Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитись. Працюємо на улюбленій студії в Києві. Всім гарного та спокійного дня", — написав співак під відео.

Артиста в коментарях та просто лайками підтримало багато українських знаменитостей, серед яких надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Іванна Онуфрійчук, Roxolana, Євген Кошовий, Даша Астаф'єва, Катя Осадча та інші.

Шанувальники в коментарях також підтримали Дмитра Монатика, але багато українців критикують його запізнілу трансформацію:

"То треба було війну … щоб почути у волинського артиста українську мову… якось уже не хочеться це слухати. Нові треки українською, давайте… а подавати старе під соусом «я змінився» … о ні, бро! Не цікаво";

"Скажу, що обожнювала вас до війни, а потім раптово перестала слухати, бо російський репертуар у вас";

"Не зупиняйтесь 👏🏻 Українською набаааагато гарніше звучить".

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.