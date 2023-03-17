Раніше співак Дмитро Монатик говорив, що не має наміру займатися перекладом старих пісень, бо хотів зберегти емоції, які були під час їхнього написання. Але все ж таки нові композиції артист писатиме лише українською та англійською мовами. Не забуває він і про вірші, які сам складає. В Інстаграм співак прочитав свій витвір, зачепивши українців.

Вірш під назвою "Сила" співак Дмитро Монатик написав особисто під впливом почуттів та переживань, завданих бойовими діями. Він наголосив, що щоб росіяни не робили, вони не можуть зрозуміти, що українці сильні та їх не перемогти.

Артист читає його з виразом і пронизливо. Останні рядки явно присвячені незламному духу українців:

"Сирени верещать,

Тривогу б’ють.

Та їм нашого не забрати!

Побачимо, як вони заспівають.

Потім побачимо, як спокій втрачають.

Сестри та браття…".



Користувачі мережі дякували Дмитру Монатику за вірш і зазначали, що рядки справді зворушили їхні душі: "До мурашок", "Давай Монатик... у тому ж напрямку, будь ласка...", "Красиво", "Як завжди дуже прекрасно і чіпляє за душу".

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.