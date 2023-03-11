Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик – відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але довгий час не наважувався повернутись до країни після початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Монатик і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А на цей раз зірка поділився відео, де показав, як працює на студії.
"Коли говорив, що не перекладатимеш свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії у Києві. Усім хорошого та спокійного дня", - написав Дмитро.
"Коли говорив, що не перекладатимеш свої пісні, але тільки спробував і не можеш зупинитися", - додав Монатик у відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Майстер Шеф" Клопотенко зняв фільм про борщ, українці лютують: "Показують шароварщину..."
Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла про несподіваний поворот у своїй подорожі: "Тепер летиш..."
"Це знак з гори, Україна переможе": дивовижну знахідку виявили серед руїн Бахмута
"Силою до зали загнали?": Дорофєєва виступила перед українськими захисниками, але спантеличила мережу
"Перекладайте, але не видаляйте старі версії російською мовою, надто багато з ними спогадів";
"Не треба вже, багато співаків, які не тікали";
"Дякую за це! Як людина, яка перестала споживати російськомовний контент давно, ціную цей ваш крок на зустріч";
"ну хоч війна змусила і на тому спасибі)";
"Дімо, якщо почнеш співати українською, то в тебе буде на одного шанувальника більше)".
Нагадаємо, дружина Монатика показала його в незвичайному вигляді з волохатою рамкою.
А ще Politeka повідомляла, що Монатик показав, як підтримав українців у бункері з іншими зірками.
Також Politeka писала, що Монатик зачарував стильним кавером на українську пісню "Цвіте терен"