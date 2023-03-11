Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик – відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але довгий час не наважувався повернутись до країни після початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Монатик і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А на цей раз зірка поділився відео, де показав, як працює на студії.

"Коли говорив, що не перекладатимеш свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії у Києві. Усім хорошого та спокійного дня", - написав Дмитро.

"Коли говорив, що не перекладатимеш свої пісні, але тільки спробував і не можеш зупинитися", - додав Монатик у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Перекладайте, але не видаляйте старі версії російською мовою, надто багато з ними спогадів";

"Не треба вже, багато співаків, які не тікали";

"Дякую за це! Як людина, яка перестала споживати російськомовний контент давно, ціную цей ваш крок на зустріч";

"ну хоч війна змусила і на тому спасибі)";

"Дімо, якщо почнеш співати українською, то в тебе буде на одного шанувальника більше)".

Нагадаємо, дружина Монатика показала його в незвичайному вигляді з волохатою рамкою.

А ще Politeka повідомляла, що Монатик показав, як підтримав українців у бункері з іншими зірками.

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